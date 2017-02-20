هدنة جديدة هشة في شرق اوكرانيا واستنكار لمرسوم الكرملين

بقيت الهدنة الجديدة التي اعلنت في شرق اوكرانيا هشة، فيما يثير اعتراف روسيا بجوازات السفر التي يصدرها الانفصاليون الموالون لروسيا غضب كييف ونقمة البلدان الضامنة لعملية السلام .

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ودخل وقف جديد لاطلاق النار اعلنه مساء السبت وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والاوكراني بافلو كليمكين، حيز التنفيذ الاثنين، بعد اكثر من اسبوعين على موجة عنف اسفرت عن ثلاثين قتيلا في مدينة افدييفكا شرق اوكرانيا. لكن الجيش الاوكراني اعلن صباح الاثنين مقتل احد جنوده، ثم تحدث عن "خفض كبير" لاطلاق النار لدى المتمردين.

الى ذلك، اعتبرت الحكومة الالمانية ان اعتراف روسيا بجوازات سفر صادرة عن انفصاليي شرق اوكرانيا الموالين لموسكو "غير مقبول" ويخالف اتفاقات مينسك للسلام .

ورأى الناطق باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل شتيفن سايبرت ان القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بالاعتراف بهذه الوثائق "يقوض وحدة اراضي اوكرانيا ويشكل مخالفة واضحة لما تقرر في مينسك، وهو بالتالي غير مقبول".

ووقع بوتين السبت مرسوما يعترف بـ"اوراق الهوية والشهادات المدرسية والمهنية ووثائق الولادة والوفاة" التي يصدرها الانفصاليون في "جمهوريتي" لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد، علما بان روسيا لم تعترف رسميا بهاتين "الجمهوريتين".

واكد المرسوم ان هذا الاجراء "موقت" في انتظار التوصل الى حل سياسي للنزاع الاوكراني "على اساس اتفاقات مينسك" التي وقعت في شباط 2015.