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منذ 11 ساعة
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جنبلاط: احذروا من الفوضى

publishing date: 20/02/2017 07:06:09
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جنبلاط: احذروا من الفوضى
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غرّد النائب وليد جنبلاط محذراً من الفوضى قائلا "سلسلة الرتب والرواتب يجب ربطها بإصلاح وموارد ثابتة وأن تكون ضمن الموازنة بعد استكمال قطع الحساب."
 
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