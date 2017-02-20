جنبلاط: احذروا من الفوضى

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
احذروا من الفوضى.سلسلة الرتب والرواتب يجب ربطها بموارد ثابتة واصلاح وأن تكون ضمن الموازنة بعد استكمال قطع الحساب pic.twitter.com/4Vpd6ec0FS
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 20, 2017
احذروا من الفوضى.سلسلة الرتب والرواتب يجب ربطها بموارد ثابتة واصلاح وأن تكون ضمن الموازنة بعد استكمال قطع الحساب pic.twitter.com/4Vpd6ec0FS