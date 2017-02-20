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نجاة السراج من محاولة اغتيال في طرابلس

publishing date: 20/02/2017 07:56:28
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نجاة السراج من محاولة اغتيال في طرابلس
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نجا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، فائز السراج، اليوم ، من إطلاق نار استهدف موكبه في العاصمة الليبية طرابلس.

 

وأوضح عضو في المجلس الرئاسي، ان موكب السراج تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بالقرب من قصور الضيافة، التي تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الإنقاذ، وأشار الى أن 'رجلين من الحرس الشخصي لرئيس مجلس الدولة أصيبا بجروح' عند إطلاق النار.

 
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هذا​، وأعلنت وسائل إعلام ليبية، ان موكب  السراج، تعرّض لإطلاق نار كثيف في العاصمة طرابلس، لافتةً الى أن الوضع الصحي للسراج بخير . 

 

في حين ذكرت بعض الوسائل أنه كان برفقة السراج رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عبد الرحمن السويحلي، وآمر الحرس الرئاسي الليبي، نجمي الناكوع.
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