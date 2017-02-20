حاصباني: مستوى الفساد سيتراجع مع تطبيق الحكومة الإلكترونية الشاملة

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني على ضرورة التعاون لتطوير البلد، مؤكدا أن الحكومة يد واحدة لتقديم الإيجابيات للمواطن.

وأعلن حاصباني خلال إطلاقه بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية One Stop Shop والتي تسهّل على المواطن تقديم معاملاته والحصول على رسالة نصية عبر هاتفهsms عند إتمام المعاملة "أننا نشهد أول خطوة عملية لتطبيق تبسيط الإجراءات في الدولة اللبنانية في عهد الحكومة الجديدة والتي تبشر بعمل مجد وشديد الفعالية من ناحية تطبيق التكنولوجيا واستخدامها وتحسين الإجراءات لتسهيل شؤون المواطن".

ورأى انه بهذه الخطوة تتم محاربة أمور عدة ولا سيما الوقت وزحمة السير التي تعذب الناس على الطرقات ذهابًا وإيابًا لإنجاز معاملاتهم.

واضاف أنه عندما تطبق الحكومة الإلكترونية الشاملة في لبنان، ستتحقق زيادة على الدخل القومي السنوي بقيمة مليار ومئتي مليون دولار من زيادة إنتاجية المواطن اللبناني، كما سيتراجع مستوى الرشوة والفساد بحدود ثمانمئة مليون دولار سنويًا ما يشكل ضريبة غير مباشرة على المواطن اللبناني، فضلا عن تحسين أداء العمل وسرعة أداء الدولة وتطوير أداء المجتمع بشكل كبير جدا.

بدورها، لفتت الوزيرة عناية عزالدين أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقوم بمشاريع وخطوات وبرامج من هذا النوع في وزارات متعددة للعمل على تطوير ومكننة العمليات الإدارية ومعاملات المواطنين.

وأكدت عزالدين أن الوزارة ستعمل جاهدة للسير بخطى حثيثة نحو ووضع خطة استراتيجية وطنية باتجاه الحكومة الإلكترونية الرقمية.