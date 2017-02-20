مقتل 4 جنود روس في انفجار بسوريا

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
قتل اربعة جنود روس الخميس بانفجار عبوة يدوية الصنع لدى عبور قافلتهم في طريقها الى حمص بوسط سوريا، وفق ما نقلت وكالات الانباء الروسية عن الجيش الروسي.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية انه "في 16 شباط ، تسبب تفجير عبوة يدوية الصنع من بعد بمقتل اربعة عسكريين روس واصيب اثنان اخران"، موضحة ان آلية الجنود كانت ضمن قافلة للجيش السوري متوجهة الى حمص واستهدفت قرب مطار طياس العسكري.