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مقتل 4 جنود روس في انفجار بسوريا

publishing date: 20/02/2017 08:44:02
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مقتل 4 جنود روس في انفجار بسوريا
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قتل اربعة جنود روس الخميس بانفجار عبوة يدوية الصنع لدى عبور قافلتهم في طريقها الى حمص بوسط سوريا، وفق ما نقلت وكالات الانباء الروسية عن الجيش الروسي.

 

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية انه "في 16 شباط ، تسبب تفجير عبوة يدوية الصنع من بعد بمقتل اربعة عسكريين روس واصيب اثنان اخران"، موضحة ان آلية الجنود كانت ضمن قافلة للجيش السوري متوجهة الى حمص واستهدفت قرب مطار طياس العسكري.

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