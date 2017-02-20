بوتفليقة غير مستعد لاستقبال ميركل لهذا السبب

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
اعلنت الرئاسة الجزائرية الاثنين انه تم تأجيل زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الجزائر التي كانت مقررة الاثنين بسبب "عدم استعداد الرئيس" عبد العزيز بوتفليقة لاستقبالها نتيجة اصابته بـ "التهاب رئوي حاد".
وكان من المقرر ان تزور ميركل الجزائر الاثنين والثلاثاء لبحث قضايا الهجرة والامن في شمال افريقيا وان تلتقي بوتفليقة الثلاثاء.