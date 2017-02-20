بوتفليقة غير مستعد لاستقبال ميركل لهذا السبب

اعلنت الرئاسة الجزائرية الاثنين انه تم تأجيل زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الجزائر التي كانت مقررة الاثنين بسبب "عدم استعداد الرئيس" عبد العزيز بوتفليقة لاستقبالها نتيجة اصابته بـ "التهاب رئوي حاد".

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وكان من المقرر ان تزور ميركل الجزائر الاثنين والثلاثاء لبحث قضايا الهجرة والامن في شمال افريقيا وان تلتقي بوتفليقة الثلاثاء.