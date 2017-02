لأول مرة بعد الإنفصال...أنجلينا جولي تتحدث عن طلاقها من براد بيت

أطّلت الممثلة العالمية أنجلينا جولي في مقابلةٍ تلفزيونية أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في كامبوديا في سياق إطلاق فيلمها الجديد "First they killed my father".



وبدت جولي بغاية التأثر عندما وُجّهَ إليها سؤال حول إنفصالها من الممثل براد بيت فوصفت الأمر بأنه كان فترة صعبة.

الإعلان



وقالت جولي إنّ تركيزها في الوقت الراهن ينصب على أسرتها وعلى أطفالها الستة.



وأضافت جولي أنها وأطفالها يحاولون التكيّف مع الأمر من خلال التواصل لكي يبقوا أقوياء ومتضامنين قائلة " سوف نبقى عائلة متماسكة."



وعندما سؤلت عن المستقبل، أجابت بأن منزلها سيمتلئ بالمراهقين بعد 5 سنوات لكنهم سيتكرونه لتحقيق أهدافهم في شتّى أنحاء العالم، وأضافت أنها ستشجعهم وستساعدهم على رؤية العالم كما هو عليه وليس من أي منظار آخر.