نظام جديد لضبط المخالفات سينتشر على طرقات لبنان...

ضجّت المواقع الإخبارية الإلكترونيّة ووسائل الإعلام كافة بتغريدةٍ نشرتها هيئة إدارة السير عبر حسابها الرسمي على تويتر عن رصد 17 مخالفة في 140 ثانية فقط أثناء تجربة نظام ضبط المخالفات الجديد على الإشارات الضوئيّة الذي تعمل الهيئة على تفعيله.

واكد المسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي لغرفة التحكم المروري الرائد خليل مكرزل في اتصال مع موقع الـ LBCI، ، أنّ التغريدات والصور التي تقوم هيئة إدارة السير بنشرها عبر حسابها على تويتر هي للتوعيّة فقط في المرحلة الراهنة مشدّداً على أنّ نظام تغريم المخالفين لن يبدأ الآن.

وقال مكرزل إنّ مؤتمراً صحافياً سيُعقد بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام لهيئة إداراة السير هدى سلوم لشرح نظام ضبط المخالفات الجديد بشكلٍ مفصّل في خلال اليومين المقبلين.

وأضاف مكرزل إنّ تطبيق النظام الجديد سيسبقه حتماً حملة توعيّة عبر وسائل الإعلام كافة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف السائقين عنه، مشيراً إلى أنّ التغريدات المنشورة حالياً حول النظام الجديد هي للتخفيف من التجاوزات التي تحصل على التقاطعات.

أمّا عن كيفيّة توزيع هذه الرادارات، فأشار مكرزل إلى أنّه من غير المحدّد بعد كيفيّة توزيعها وما إذا كانت ستشمل بيروت فقط أو مناطق مختلفة من لبنان.

بالتوازي، انتشرت كثيراً في الساعات الماضية صورة عبر خدمة المراسلة واتساب تتضمّن جدولاً بالمخالفات المروريّة والغرامات عليها، لكنّها ليست سوى اشاعات يتمّ تتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Managing intersections is key to reducing fatalities. SGG proud to install first Red-light system in #Beirut in partnership w. @tmclebanon pic.twitter.com/AfuiqGKs5K