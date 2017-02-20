صاحب مطعم يقدم خصمًا لعائلة بسبب تصرّف أطفالها اللائق!

قام صاحب مطعم في إيطاليا بتقديم خصمٍ بنسبة 5 بالمئة لعائلةٍ بسبب إعجابه بطريقة تصرّف الأطفال المهذبة خلال تواجدهم في المكان.



وقال صاحب المطعم انطونيو فياري في مقابلة تلفزيونية له إن ما يقارب 30 بالمئة من الأهل لم يستطيعوا التحكّم بتصرفات أطفالهم الذين تسبّبوا بالإزعاج للزبائن الآخرين يومها، بعكس الأطفال الخمسة الذين قُدّم لهم الخصم.

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وأضاف فياري أنه يتفهم مدى صعوبة تربية الأطفال وقال إنه استوحى هذه الفكرة من مطعم في مدينة ميامي الأميركية كان قد قدم له خصما على فاتورته.