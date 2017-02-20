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صاحب مطعم يقدم خصمًا لعائلة بسبب تصرّف أطفالها اللائق!

publishing date: 20/02/2017 09:58:57
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صاحب مطعم يقدم خصمًا لعائلة بسبب تصرّف أطفالها اللائق!
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قام صاحب مطعم في إيطاليا بتقديم خصمٍ بنسبة 5 بالمئة لعائلةٍ بسبب إعجابه بطريقة تصرّف الأطفال المهذبة خلال تواجدهم في المكان.

وقال صاحب المطعم انطونيو فياري في مقابلة تلفزيونية له إن ما يقارب 30 بالمئة من الأهل لم يستطيعوا التحكّم بتصرفات أطفالهم الذين تسبّبوا بالإزعاج للزبائن الآخرين يومها، بعكس الأطفال الخمسة الذين قُدّم لهم الخصم.
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وأضاف فياري أنه يتفهم مدى صعوبة تربية الأطفال وقال إنه استوحى هذه الفكرة من مطعم في مدينة ميامي الأميركية كان قد قدم له خصما على فاتورته.

وتابع فياري انه سيقوم بمكافأة جميع العائلات لحسن تصرف أطفالها كما قال إنه لن يتوقف يومًا عن استقبال العائلات والأطفال.
 
 
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