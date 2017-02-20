خير تفقد المبنى المهدد بالانهيار في زقاق البلاط

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، المبنى المهدد بالانهيار القائم على العقار 412 في منطقة زقاق البلاط بعدما تبين انه يعاني من تصدعات خطرة، يرافقه متخصصون واستشاريون ومهندسون واداريون.

وبعد الاطلاع على المبنى، تم تكليف بلدية بيروت اعداد التقارير والدراسات الفنية، على ان تدفع الهيئة العليا للاغاثة بدل ايواء للقاطنين في المبنى المؤلف من 28 وحدة سكنية لمدة ثلاثة اشهر، بعد ان يكون قد استكملت كل الدراسات الفنية على المبنى.