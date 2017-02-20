أقام تحالف "برلمان لكل البلد" وقفة احتجاجية أمام السراي الحكومي لـ"المطالبة بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف، والبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات في موعدها ".

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وقالت الأمينة العامة للتحالف زينة الحلو في بيان: "البلد اليوم في مأزق قانون الستين بسبب فشلكم، نرفض التلاعب بمبدأ دورية الانتخابات ونرفض التلاعب بالمهل الدستورية ونرفض مخالفة القوانين والدستور".

وأضافت:"لا يكون عهد جديد بتمديد ثالث للانتخابات، لا يكون عهد جديد بإعادة تدوير طاولة الحوار التي لم تنتج يوما اي شيء مجد، لا يكون عهد جديد بفبركة قانون انتخابي هجين".