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وقفة احتجاجية لتحالف "برلمان لكل البلد": لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف

publishing date: 20/02/2017 10:22:34
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أقام تحالف "برلمان لكل البلد" وقفة احتجاجية أمام السراي الحكومي لـ"المطالبة بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف، والبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات في موعدها".
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وقالت الأمينة العامة للتحالف زينة الحلو في بيان: "البلد اليوم في مأزق قانون الستين بسبب فشلكم، نرفض التلاعب بمبدأ دورية الانتخابات ونرفض التلاعب بالمهل الدستورية ونرفض مخالفة القوانين والدستور".

 

وأضافت:"لا يكون عهد جديد بتمديد ثالث للانتخابات، لا يكون عهد جديد بإعادة تدوير طاولة الحوار التي لم تنتج يوما اي شيء مجد، لا يكون عهد جديد بفبركة قانون انتخابي هجين".
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