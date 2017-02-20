بالصور: مسابقة كندية غريبة لتجميد الشعر

تشهد مقاطعة يوكون الكندية مسابقة سنوية في شهر شباط/فبراير كانت قد انطلقت في العام 2011 يقوم خلالها المتسابقون بالتنافس عبر تجميد شعرهم.



وينبغي على الأشخاص المشاركين في المسابقة أن يضعوا رؤوسهم في الينابيع الساخنة حيث تتخطى حرارة المياه 40 درجة مئوية، ومن ثم يتجمد شعرهم بالإضافة إلى حواجبهم ورموشهم بفعل الهواء البارد في إقليم يوكون.

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وعندما يبدأ الشعر بالتجمد، على المتسابقين أن يعملوا تسريحات غريبة ويلتقطوا صورًا لأنفسهم.



وللفوز بجائزة قدرها 700 دولار أميركي، عليهم نشر صورهم مع الشعر المتجمّد على الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.