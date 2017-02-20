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صحة و تغذية
منذ 7 ساعات
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لعب الأطفال بالطعام قد يُشجّعهم على تناوله

publishing date: 20/02/2017 10:32:59
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لعب الأطفال بالطعام قد يُشجّعهم على تناوله
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أجرى الباحثون في جامعة دي مونت فورت الإنكليزية دراسة أعلنوا فيها أن الأطفال الذين يلعبون بالفاكهة والخضار خلال وجبة الطعام  يميلون إلى تقبّل تناولها لاحقًا، مقارنة مع الأطفال الآخرين الذين لا يُسمح لهم بلمس الطعام.

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وقال العلماء إنّه لا يجب على الوالدين ممارسة ضغوطٍ على الأطفال ليتناولوا الفاكهة والخضار، بل تكمن الأهمية في تناول الأطعمة المفيدة لصحتهم.

وأضافوا أن اللعب الحسي بالطعام يخلصهم من الضغط الذي يسببه إصرار الأهل وبالتالي يشجعهم على تذوق مختلف انواع الفاكهة والخضار.

كذلك، قال الباحثون إنه من الضروري أن يتذوق الأطفال الأطعمة للتشجع على تناولها في أوقاتٍ لاحقة، ولكن عندما تتدخّل حاسة اللمس، تزيد نسبة قبول الأطفال للأطعمة وبخاصةٍ الفاكهة والخضار.

وقال الباحثون إنّ اللعب بالأطعمة جعل الأطفال يتعرفون عليها وبالتالي هذا التفاعل يجعلهم يتقبلونها لأنها أصبحت مألوفة.
 
 
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