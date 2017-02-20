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محاكمة سوري في المانيا بتهمة التحضير لاعتداء ارهابي

publishing date: 20/02/2017 11:01:18
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محاكمة سوري في المانيا بتهمة التحضير لاعتداء ارهابي
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بدأت في كولونيا محاكمة مغلقة لسوري في السادسة عشرة يشتبه بانه اعد لهجمات بواسطة قنابل في المانيا لحساب تنظيم داعش، وفق ما اعلنت المحكمة.

 

وكان المتهم على اتصال بعضو في داعش زوده تعليمات عن كيفية صنع قنبلة.

 

واوقفته الشرطة في ايلول 2016  في مركز لايواء اللاجئين بكولونيا حيث عثرت على  بطاريات موصولة بشرائط وعلى علبة تحوي سبعين دبوس خياطة وخراطيش من غاز البوتان، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الالمانية عن القرار الاتهامي.

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