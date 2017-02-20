عادات سيئة... تفسد علاقتكم بالحبيب!

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من المهم أن يقوم الطرفان في العلاقات العاطفية بجهود وخطوات عدة بهدف إنقاذ الحب من الوقوع في دوامة الروتين السلبي الذي يدمّر الرابط بين الحبيبين.وبالتالي، هناك بعض العادات السلبية التي يقوم بها أي شخص، قد تؤثّر سلباً على العلاقة مع الحبيب، وقد تكون سبباً يؤدي الى الانفصال.ما هي العادات السيئة التي يجب تجنّبها للحفاظ على استمرارية العلاقة مع الحبيب؟-الكذب: إنّ أي علاقة مبنية على الأكاذيب قد تصل الى حائط مسدود. حتى الأكاذيب الصغيرة التي يعتقد البعض أنها غير مهمة قد تكون سبباً أساسياً في إفساد أي علاقة.-التجسس: التجسس هو من أكثر الأمور التي قد تؤدي الى تدمير أي علاقة. إن مطاردة الحبيب من خلال مراقبة هاتفه، قراءة الرسائل الشخصية والبريد الالكتروني وقرصنة حسابه على فيسبوك، ستؤدي حتماً الى إدخال الشك وعدم الثقة إلى العلاقة. ننصحكم بأن تتحدثوا مع حبيبكم بوضوح وشفافية حول أي موضوع قد يخطر على بالكم.-مقارنة شريككم الحالي بحبيبكم السابق: إن المقارنة بين الشريك الحالي والسابق قد تكون سبباً في خلق المشاكل بين الطرفين، لأن الطرف الآخر سيشعر بالاستخفاف والاستهانة.-انتقاد عائلة الحبيب: يجب تجنّب انتقاد عائلة الشريك. على الشخص أن يبني علاقات جيدة مع أسرة حبيبه لما لهذه الخطوة من تأثيرات إيجابية على تقوية العلاقة وتمتينها.-الغيرة: كثرة الغيرة هي حتماً أمر مضر ويؤثر على العلاقة بالشريك. ننصحكم بأن تبنوا جسراً من الثقة مع الحبيب كي تحافظوا على استمرارية علاقتكما.