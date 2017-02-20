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الادعاء السعودي يطلب الاعدام لمطلق النار على دبلوماسيين المانيين

publishing date: 20/02/2017 11:01:16
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الادعاء السعودي يطلب الاعدام لمطلق النار على دبلوماسيين المانيين
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طلب الادعاء العام في السعودية عقوبة الإعدام لمشتبه به متهم بإطلاق النار على دبلوماسيين المانيين قبل ثلاث سنوات.

 

وكانت الشرطة اعلنت ان الدبلوماسيين خرجا سالمين عندما استهدف اطلاق نار سيارتهما في منطقة العوامية في محافظة القطيف في شرق المملكة قبل ثلاث سنوات.

 

والعوامية كانت مركز الاضطرابات في اوساط الاقلية الشيعية منذ بدء الاحتجاجات هناك عام 2011 والتي تطورت الى مطالبة بالمساواة.

    

وذكرت صحيفة "عكاظ" ان محاكمة المتهم بدأت الاحد في الرياض ويمكن ان يواجه عقوبة الاعدام.

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