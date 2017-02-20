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أحمر الشفاه...على ماذا يحتوي؟

publishing date: 20/02/2017 11:39:37
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أحمر الشفاه...على ماذا يحتوي؟
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تكون خطوة وضع أحمر الشفاه الخطوة الأخيرة والأهم في عملية تطبيق الماكياج اليومي لأنه يُعطي الشفتين شكلا ولونًا جميلين كما يجعل السيدة أكثر جاذبية.

ولا تعلم معظم السيدات مما يتكون أحمر الشفاه أو ما هي الطريقة الفضلى لتطبيقه، لذلك سنقدم لك معلومات حول تطبيق أحمر الشفاه المفضّل لديك.
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- يتألف أحمر الشفاه بشكل أساسي من الشموع مثل شمع العسل والكرنوبا التي تعطيه بنيته والمرطبات مثل زيت الخروع واللانولين (دهن الصوف) لضمان انسيابيته كما يحتوي على فيتامينات ومضادات الأكسدة.

- يحتوي أحمر الشفاه الذي يدوم طويلاً على مرطبات خفيفة الوزن التي تتبخر بسرعة وتترك وراءها لون الصباغ فقط، كما يحتوي على مواد مضادة للماء لضمان تثبيت اللون على الشفتين.

- يحتوي أحمر الشفاه اللامع على مكونات مثل الميكا والسيليكا (ثنائي أكسيد السيليكون) التي تساعد في انعكاس الضوء وفي إضفاء اللمعان، فيما يحتوي أحمر الشفاه "المات" على نسبة عالية من الشمع ونسبة قليلة جدًا من الزيوت.

- لتجنب ظهور الخطوط الرفيعة واختفاء اللون، ضعي القليل من الكونسيلير (خافي العيوب) حول شفتيك وامزجيه جيدًا، ثم ضعي القليل من البودرة الشفافة قبل تطبيق احمر الشفاه.
 
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