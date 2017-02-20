بري من طهران : لبنان شوكة في عين إسرائيل

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم الى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني الذي يبدأ أعماله صباح غد في قصر المؤتمرات في العاصمة الايرانية.

وشدد بري على أهمية هذا المؤتمر الجامع لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، معتبراً أنه أتى في الوقت اللازم، آملاً ألا نكتفي بالبيانات فقط، بل أن تنتج منه اعمال مثمرة لمصلحة الجميع ويؤدي الى تقارب بين الجمهورية الاسلامية في ايران وجميع الجيران، قائلاً:" لا ننسى أن اسرائيل لها أطماع ليس في المنطقة فقط بل في لبنان خصوصا، ولبنان هو الشوكة في عينها."