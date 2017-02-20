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لافروف: تصريحات ماكغورك لا تعكس موقف الإدارة الأميركية

publishing date: 20/02/2017 11:37:06
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لافروف: تصريحات ماكغورك لا تعكس موقف الإدارة الأميركية
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رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريحات مبعوث الولايات المتحدة لدى قوات التحالف الدولي عن استحالة التعاون مع روسيا في سوريا، لا تعكس موقف الإدارة الأميركية الحالية.

 

وذكر لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره من بوركينا فاسو، ، أن تصريحات مبعوث الولايات المتحدة لدى قوات التحالف الدولي بريت ماكغورك جاءت قبل يومين خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

 

ولفت الانتباه، إلى أن المسؤول الأميركي أشاد بالجهود التي تتخذ في أستانا لتسوية الأزمة السورية، لكنه لسبب ما نفى وجود إمكانية للتنسيق العملي بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا.

 

ويعول الوزير الروسي على انضمام الإدارة الأميركية إلى الجهود المشتركة للتسوية في سوريا فور إتمام تشكيل فريقها المعني بالملف السوري.

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