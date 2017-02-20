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ردّ شاب على رسالة تلقاها من حبيبته السابقة يغزو الإنترنت

publishing date: 20/02/2017 11:50:13
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ردّ شاب على رسالة تلقاها من حبيبته السابقة يغزو الإنترنت
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انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بكثافة صورة نشرها الشاب الأميركي نيك لوتز تظهر فيها رسالة تلقاها من حبيبته السابقة.

وقام لوتز باستخدام قلم من الحبر الأحمر ليكتب تعليقاته على ما ورد في الرسالة التي أرسلتها له صديقته للإعتذار منه بعدما انتهت العلاقة التي تربطهما.
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ودوّن نيك على صفحات الرسالة تعليقات مثل "مقدمة طويلة، خلاصة قصيرة، عدم وجود تفاصيل وبراهين" وغيرها من التعليقات ليعبّر عن استيائه من صديقته السابقة التي لم تعترف انها قامت بخيانته بشكل مباشر، واقتصرت على لوم نفسها بانتهاء علاقتهما الغرامية.

وفي نهاية الرسالة، قام نيك بتقييم الرسالة وأعطاها علامة D- أي 61/100.

وأعيد نشر تغريدة نيك أكثر من 99 ألف مرة كما نالت أكثر من  299 ألف إعجاب من قبل مستخدمي تويتر.
 
 
 

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