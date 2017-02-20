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20 شباط 2017
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وفد تركي زار بشرى الدويهي في بيروت

publishing date: 20/02/2017 13:32:10
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وفد تركي زار بشرى الدويهي في بيروت
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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استقبل النائب اسطفان الدويهي و نجله انطوان وابنته بشرى وفدا تركيا في فندق le gray بيروت برئاسة كريمة دولة رئيس مجلس الوزراء التركي بن علي يلدريم السيدة بشرى يلدريم يرافقهم السفير التركي في لبنان وقد استهل الدويهي اللقاء قائلاً: "زيارتكم عزيزة على قلوبنا وهي التفاته تحمل معاني انسانية عميقة و حس مسؤول عالٍ يشير الى تجذر القيم الحضارية في تركيا الصديقة. "

وأضاف:"ابنتي ورفاقها لم يستهدفوا لانهم مسيحيين ولا لأنهم لبنانيين، استهدفوا لأن الإرهاب والحقد الأعمى يستهدف ثقافة الحياة و يقوم على إراقة الدماء و الرعب".

 

كما حمّل الوفد رسالة الى رئيس مجلس الوزراء التركي بن علي يلدريم مفادها:  "أمام ظلامية الإرهاب الذي لا دين و لا جنسية له، علينا جميعاً ان نعيد كل الحسابات و اجراء قراءة نقدية حقيقية تؤسس لفعل سياسي و ثقافي يجتث هذا الإرهاب من جذوره، و يغلق الأبواب في وجهه فلا يبقى بيئة حاضنة له، قراءة تحدد الأولويات و تنطلق من حقيقة واضحة مفادها اننا محكومين بالعيش معاً تحت سقف الحوار والتلاقي والإنسانية". 

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