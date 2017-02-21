أسرار الصحف 21 - 02 -2017

النهار:

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المستقبل:

اللواء:

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البناء:

*تخشى أوساط سياسية أن يتم تحريك جبهة الجنوب مع إسرائيل ليصبح لتأجيل الانتخابات النيابيّة ما يبرّره.*طُلب إلى الدوائر العقارية التدقيق والتحقُّق من صحّة عمليات شراء أراضٍ يملكها لبنانيّون مغتربون وبأسعار زهيدة.*لوحظ أن قانون تجريم مُطلقي النار في الهواء لا يطبّق بدقّة في بعض المناطق.*تبيّن أن مواد غذائيّة فاسدة تدخل لبنان لانعدام المراقبة، ولا يكشف عن وجودها إلّا بعد بيع كميّات منها.*يشكو موظفون في وزارة الشؤون الاجتماعية من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي نظرا لعدم توافر اعتمادات لشراء الفيول للمولدات .* يقال إنّ دولاً مجاورة لسوريا تدرس بشكل جدّي سبل مواجهة احتمالات "تسرّب" مئات العناصر التابعة لـ"داعش" إلى أراضيها إبان حسم المعركة ضدّه في الموصل والبدء بضربه في الرقّة.*وصف نائب بارز تولى مسؤوليات متعددة ما يجري في اجتماعات إحدى لجان الطاقة بأنه "طبخة بحص".*لعبت جهة حزبية دوراً بعيداً عن الأضواء في تسوية أزمة إعلامية تخطت الأسبوع!*على هامش البحث بأرقام الموازنة تبين أن هاجساً شهرياً، يتعلق بتوفير الرواتب المنتظمة لموظفي القطاع العام.*يجري الحديث عن تعيين أحد موظفي الفئة الأولى في السلك الديبلوماسي كتعويض له عن الحرمان الذي تعرّضت له مؤسسته وكتقدير على العمل الذي قام به أخيراً.*أبلغ حزب مسيحي المعنيّين بأنه سيضع فيتو في حال اختيار إسم لا يُراعي معايير معيّنة لإستلام مركز رفيع.*سجّل أكثر من مسؤول رسمي التقى مسؤولة غربية ملاحظات رفيعة المستوى عن لياقتها وتصرُّفاتها وكلامها الراقي ووصفها مسؤول كبير بالساحرة.*استغرب وزير سابق المواقف التي صدرت عن بعض الجهات السياسية منتقدة الكلام الإيجابي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن سلاح المقاومة وأهمية الدور الذي يؤدّيه وحاجة لبنان إليه، علماً أنّ هذه الجهات نفسها كانت قد أشادت بخطاب الرئيس عون الذي ألقاه بُعيْد أدائه القسم الدستوري في المجلس النيابي 31 تشرين الأول الماضي ، والذي تضمّن الموقف نفسه من سلاح المقاومة؟