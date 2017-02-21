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21 شباط 2017
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طقس دافئ... والحرارة مستقرة

publishing date: 21/02/2017 04:10:19
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لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط يتاثر بمرتفع جوي يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية في لبنان في الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة، لا منخفضات ماطرة متوقعة هذا الاسبوع

والطقس لليوم وللايام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء 21 شباط: طقس مستقر مشمس عموما مع بعض السحب على المرتفعات بعد الظهر واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة

 

الأربعاء 22 شباط: طقس مستقر قليل السحب  واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة

 

▪الخميس 23 شباط: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا خاصة على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة

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