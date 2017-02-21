مؤتمر دعم فلسطين في ايران بحضور ثمانين دولة بينها لبنان

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية على دعمها لبنان ومساعدتها في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي واستمرار التعاضد مع الجيش والشعب والمقاومة حتى استمرار تحرير أرضنا وإجبار إسرائيل على الإلتزام بالقرار 1701.

واعتبر بري في كلمة القاها خلال إفتتاح مؤتمر "دعم الإنتفاضة الفلسطينية" في طهران ان نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس أمرا يشجع إسرائيل على المزيد من القرارات الإستباقية، ودعا الى استعداد عربي اسلامي لمواجهة اسرائيل برد يتمثل باغلاق السفارات بواشنطن بحال جرى نقل السفارة الاميركية الى القدس، واعتبر "ان الوحدة الفلسطينية تتطلب تنازلات من جميع الفصائل".