شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
21 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

مؤتمر دعم فلسطين في ايران بحضور ثمانين دولة بينها لبنان

publishing date: 21/02/2017 04:44:51
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية على دعمها لبنان ومساعدتها في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي واستمرار التعاضد مع الجيش والشعب والمقاومة حتى استمرار تحرير أرضنا وإجبار إسرائيل على الإلتزام بالقرار 1701.

 

واعتبر بري في كلمة القاها خلال إفتتاح مؤتمر "دعم الإنتفاضة الفلسطينية" في طهران ان نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس أمرا يشجع إسرائيل على المزيد من القرارات الإستباقية، ودعا الى استعداد عربي اسلامي لمواجهة اسرائيل برد يتمثل باغلاق السفارات بواشنطن  بحال جرى نقل السفارة الاميركية الى القدس، واعتبر "ان الوحدة الفلسطينية تتطلب تنازلات من جميع الفصائل".

 

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact