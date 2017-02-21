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21 شباط 2017
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لليوم الثاني...لوبن تواصل جولتها على المسؤولين

publishing date: 21/02/2017 05:56:28
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لليوم الثاني...لوبن تواصل جولتها على المسؤولين
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غادرت رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية والمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان والوفد المرافق بيروت بعد ظهر اليوم، وذلك بعد زيارة قامت بها إلى لبنان حيث التقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

 

هذا، وعبرت لوبان عن سرورها بلقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي صباح اليوم، ولفتت الى انها بحثت معه في موضوع النازحين، منوهة بالعلاقة الوثيقة التي تربط لبنان بفرنسا، مشددة على اهمية دور لبنان الذي يمثل ثقافة السلام.

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كما التقت لوبن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الذي أوضح أنه تطرق مع لوبن الى العلاقات الفرنسية اللبنانية واشار الى أنه أكد للمرشحة الفرنسية "أننا جميعا ضد الإرهاب وأن الرئيس السوري بشار الاسد من أكبر الإرهابيين."
 
وكانت لوبن قد غادرت صباح اليوم مقر دار الفتوى في بيروت من دون لقاء المفتي، بعد رفضها طلب معاوني الشيخ عبد اللطيف دريان تغطية رأسها قبل بدء اللقاء.
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