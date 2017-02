كشف برنامج "ET بالعربي" في مقابلة مع مدير عام مجموعة MBC علي جابر أن القرار قد اتُخذ لناحية التغيّرات في برامج اكتشاف المواهب قائلاً "ننظر في خيار القيام بإعادة تفعيل لجان كلّ البرامج وقد نقترح أن يتمّ التبديل بين برنامج وآخر وبين لجنةٍ وأخرى".

ورغم أن علي جابر لم يحدّد لجان تحكيم أي برامج سيتم تغييرها، إلا أن "ET بالعربي" إستذكر تصريح كاظم الساهر برغبته في الراحة في عام 2017 وبالتالي يُرجّح أن يكون التغيير في برنامجي "The Voice" و "The Voice Kids" .