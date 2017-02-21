هيئة التنسيق النقابية: التصعيد يبدأ غداً

اعتبر الأمين العام للحزب "الشيوعي اللبناني" حنا غريب أن الاجراءات الضريبية المقترحة لتمويل الموازنة تطال الاستهلاك والمعاملات اليومية للمواطنين ما سيتسبب بارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.

ودعا غريب في خلال مؤتمر صحافي الى التوحد من اجل التغيير الديموقراطي وفرض قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة ، كما دعا الى تعديل واقرار السلسلة بما يرضي كل القطاعات والغاء الاجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب الدخل المحدود وعدم توقيع قانون الايجارات.

الإعلان

واكد الالتزام بدعم وتأييد كل التحركات النقابية والشعبية ، وجدد الاعتصام في كل الساحات دفاعاً عن حقوق العمال والمستاجرين والمعلمين والموظفين في حال اقرار الاجراءات الضريبية على الفقراء في مشروع الموازنة.