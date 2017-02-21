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21 شباط 2017
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هيئة التنسيق النقابية: التصعيد يبدأ غداً

publishing date: 21/02/2017 06:18:45
episodes
المؤلف:
إدمون ساسين
إدمون ساسين
@edmondsassine
إدمون ساسين - مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، مجاز في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية
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اعتبر الأمين العام للحزب "الشيوعي اللبناني" حنا غريب أن الاجراءات الضريبية المقترحة لتمويل الموازنة تطال الاستهلاك والمعاملات اليومية للمواطنين ما سيتسبب بارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.

 

ودعا غريب في خلال مؤتمر صحافي الى التوحد من اجل التغيير الديموقراطي وفرض قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة ، كما دعا الى تعديل واقرار السلسلة بما يرضي كل القطاعات والغاء الاجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب الدخل المحدود وعدم توقيع قانون الايجارات.

 
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واكد الالتزام بدعم وتأييد كل التحركات النقابية والشعبية ، وجدد الاعتصام في كل الساحات دفاعاً عن حقوق العمال والمستاجرين والمعلمين والموظفين  في حال اقرار الاجراءات الضريبية على الفقراء في مشروع الموازنة.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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