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21 شباط 2017
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السجن 18 شهرا لجندي إسرائيلي قتل مهاجما فلسطينيا جريحا

publishing date: 21/02/2017 06:44:50
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السجن 18 شهرا لجندي إسرائيلي قتل مهاجما فلسطينيا جريحا
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قضت محكمة إسرائيلية اليوم بالسجن 18 شهرا على جندي إسرائيلي قتل بالرصاص مهاجما فلسطينيا جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

 

 وكانت محكمة عسكرية أدانت الشهر الماضي الجندي إلؤور أزاريا وهو برتبة سارجنت بالقتل غير المتعمد وهي جريمة تصل أقصى عقوبة لها إلى السجن لمدة 20 عاما بسبب الحادث الذي وقع في آذار 2016 ببلدة الخليل.

 
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 وكان ممثلو الادعاء يطلبون الحكم بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات
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