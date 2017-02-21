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21 شباط 2017
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رندلى جبور نقيباً جديداً للعاملين في المرئي والمسموع

publishing date: 21/02/2017 07:05:40
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رندلى جبور نقيباً جديداً للعاملين في المرئي والمسموع
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اجتمع مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في أول جلسة له بعد انتخاب ستة أعضاء جدد وكانت الجلسة مخصصة لانتخاب نقيب وتوزيع المهام. ومجلس النقابة مؤلف من: رندلى جبور، هلا حداد، إلديكو إيليا، فاطمة عواضة، هتاف دهام، فاديا بزي، بهاء النابلسي، رواد ضاهر، مالك الشريف، رامي ضاهر، خضر رسلان، وفؤاد كيالي.

 

وتوزعت المهام بالإجماع على الشكل التالي:

رندلى جبور: نقيب

بهاء النابلسي: نائب نقيب

خضر رسلان: أمين سر

رامي ضاهر: أمين صندوق

هلا حداد: مسؤولة علاقات عامة

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