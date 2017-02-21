الشائعات تلاحق نادين نسيب نجيم

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عم بسمع وشفت كم حدا كاتب ترشيحي لفيلم سينما لبناني بس بدّي و ضح انا ما عندي أي علم عن الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وهيدا الكلام غير صحيح
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 20, 2017
عم بسمع وشفت كم حدا كاتب ترشيحي لفيلم سينما لبناني بس بدّي و ضح انا ما عندي أي علم عن الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وهيدا الكلام غير صحيح