الشائعات تلاحق نادين نسيب نجيم

يبدو أن الشائعات بدأت تلاحق الممثلة نادين نسيب نجيم وهو ما دفعها إلى إطلاق تغريدة توضح من خلالها الحقيقة وتنفي ما يتم تداوله بخاصةٍ أنه لا يمت للحقيقة بصلة.

في التفاصيل، تفاجأت نادين نسيب نجيم بإنتشار خبر مشاركتها في فيلم سينمائي لبناني، فأوضحت في تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلةً "عم بسمع وشفت كم حدا كاتب ترشيحي لفيلم سينما لبناني بس بدّي وضّح أنا ما عندي أي علم عن الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وهيدا الكلام غير صحيح".

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