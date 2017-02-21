الرياشي وكنعان في بكركي

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي مع امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ووزير الاعلام ملحم الرياشي التطورات الراهنة وملفات الساعة، وقد استبقى الراعي كنعان والرياشي الى مائدة الصرح.

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عن الموازنة والسلسلة في ضوء اضراب الأساتذة غداً، قال كنعان "ان السلسلة لم ترد في الموازنة اصلاً، انما وردت كلفتها ضمن احتياط الموازنة. والمطلوب من المجلس النيابي حسم الملف الموجود في الهيئة العامة ومن كل الكتل حسم مواقفها".

بدوره ، اكد الرياشي رداً على سؤال عن قانون الانتخاب ان العمل جدي وان القانون يتجه اما الى المختلط أو النسبي مع الاكثري.