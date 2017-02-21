شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
21 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

تجميد الدعم العسكري للمعارضة السورية

publishing date: 21/02/2017 08:04:59
episodes
تجميد الدعم العسكري للمعارضة السورية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أفادت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة بتجميد مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا وذلك بعد تعرضهم لهجوم كبير من متشددين الشهر الماضي. 
 
وأعلن مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم المتشددين لكن عددا من المسؤولين يعتقدون أن الهدف الرئيسي منها هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال في أيدي الإسلاميين المتشددين. وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات موقتا.
 
واشار مسؤولون أميركيون على اطلاع بالبرنامج الى إن تجميد الدعم يرجع إلى هجوم المتشددين وليس تغير الإدارة الأميركية. 
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact