تجميد الدعم العسكري للمعارضة السورية

أفادت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة بتجميد مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا وذلك بعد تعرضهم لهجوم كبير من متشددين الشهر الماضي.

الإعلان

وأعلن مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم المتشددين لكن عددا من المسؤولين يعتقدون أن الهدف الرئيسي منها هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال في أيدي الإسلاميين المتشددين. وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات موقتا.واشار مسؤولون أميركيون على اطلاع بالبرنامج الى إن تجميد الدعم يرجع إلى هجوم المتشددين وليس تغير الإدارة الأميركية.