ريشة الفنان وجيه نحلة هوت...

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نعى وزير الثقافة غطاس خوري الفنان التشكيلي وجيه نحلة الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 85 عاما.
وقال الخوري في بيان :"برحيل الفنان وجيه نحلة تفقد الساحة الفنية التشكيلية احد اهم روادها الاوائل الذين عملوا على ادخال تيار الحداثة الفنية التشكيلية في لبنان، ريشة نحلة حلقت عاليا وفتحت أفاق جديدة حتى وصلت الى العالمية، لذا ستبقى لوحاته محط انظار ومرجعا لكل فنان تشكيلي في لبنان والعالم.