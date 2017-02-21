المستشار السابق للوليد بن طلال يعيد نشر رسالة كان وجهها الى الملك سلمان ماذا تضمنت؟

اعاد عماد عون المستشار الإعلامي السابق للامير الوليد بن طلال، نشر رسالة كان قد وجهها بواسطة البريد المضمون للملك سلمان بن عبدالعزيز منذ عامين ولكن هذه المرة على صفحته على موقع فيسبوك .

ولكنه قال : ان الرسالة وللأسف مع هكذا أُناس، من الأُمراء كالوليد بن طلال ومن أطلّ علينا به كوالده طلال ووالدته منى وأولاده خالد وريم وأخوته وأخواته وحتى خالته ليلى التي تتبرع بإسمه في لبنان لتبييض وجهه البهي،ّ وتتجاهل حقوقي وحقوق عائلتي التي وعدني بها ولد إختها مرات ومرات دون تنفيذ لعهوده، ناهيكم عن حقوق 400 عائلة لبنانية صرفها الوليد متحججاً بإفلاس شركته/باك، وما كل ذلك إلا لأنه "لا حياة لمن تنادي .. لأنني إنسان عادي"، وبخاصةً لأن "مذهبي لا يتناسب ومذهبهم"، فذهب بذهبي ذهاباً دون إياب .. بعد أن راوغ كسباً للوقت بأن حقوقي ستصلني وخاصةً لأنه حفيد المرحوم رياض الصلح الذي لو كان على قيد الحياة لكان قطع حياة حفيده الوليد، الذي يتمنطح بإسمه، لقطعه لوعوده ولعهوده لسبب طائفيّ مخجل ومشين .. وصمت الوليد وصمت معه جميع آنفي الذِكر صمت موتى القبور .. متناسين دين الله الذي أمر بالعدل والقسطاس ومتناسين أن الشيطان عزرائيل، لهم ولنا ولكل صامت عن الحق، بالدور وقوف...



أضاف عون: لأنه يصحّ فيهم المثل العاميّ "دقّ الميّ وهي ميُ" .. ولأن "دقّ الماء" و "دقّ الأبواب" لم ولن يعيد الحقوق .. ولا حتى "دقّ الأعناق" الذي يمتهونه ضد السارقين من عامة الشعب ويخفونه عن عامة الشعب إن كان السارق هو وليدهم الأمير الوليد وطالما حصول السرقة حصلت لشخص خارج عائلته .. وبالأخص خارج مذهبه...



وسأل عون: هل "دقّ الأعناق بقطع الرقاب" سيشفي الغليل من هكذا وليد كالمسمى، "الوليد بن طلال/السعودي" أو "وليد رضى الصلح/اللبناني"، لقطعه الأرزاق بالإستيلاء على مشروعي التلفزيوني، حين لم يكن بالفضاء غير "أم بي سي"، وأسماه "روتانا" بالقبض على أرزاق غيره وتحويلها لصالحه بقدرة شيطان واحد أحد الذي لم يكن ليولد مثله كفواً شيطانياً أحد...

الله أعلم وللحديث بقية...



