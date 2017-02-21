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21 شباط 2017
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هل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الرجل الأغنى في العالم؟

publishing date: 21/02/2017 09:16:33
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هل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الرجل الأغنى في العالم؟
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من المعروف أن بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت هو أغنى رجل في العالم بحسب مجلة فوربس إذ تُقدّر ثروته بحوالي 75 مليار دولار، إلا أن الخبراء قد أعلنوا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو فعليًا الرجل الأغنى في العالم.
 
وقال الخبراء إنّ ثروة بوتين تبلغ 200 مليار دولار وذلك لأنه يملك أسهمًا في شركات متعددة في القطاع الخاص وبخاصةٍ في شركات النفط والبترول.
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وكان محلل سياسي روسي قد أشار في العام 2007 إلى أنّ ثروة الرئيس الروسي تبلغ 40 مليار دولار ليعود المؤلف الروسي ومدير الصندوق المالي السابق بيل براودر ليقول إن ثروة بوتين قد تتخطى مبلغ 200 مليار دولار.
 
وكانت مجلة فوربس قد أوضحت أنها تأخذ بعين الإعتبار جميع ممتلكات الشخص من بينها الطائرات والعقارات والأموال وغيرها عند تحديد أغنى الشخصيات في العالم، لكنها تستثني القادة السياسيين الذين جمعوا الأموال الطائلة عن طريق تواجدهم في السلطة.
 
ومن بين مقتنيات الرئيس الروسي الذي قضى أكثر من عقدين في السلطة قصر يُقدّر ثمنه بمليار دولار بالإضافة إلى يخت تلقاه كهدية عند فوزه بالإنتخابات الروسية ومجموعة من ساعات اليدّ الباهظة الثمن.
 
وكان الرئيس بوتين قد نفى أن يكون الرجل الأغنى في العالم مشيرًا إلى أن جميع التقارير التي تدل إلى ذلك ليست سوى إدعائات كاذبة.
 
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