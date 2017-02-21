زوج ريما فقيه على لائحة أقوى الشخصيات في العالم

تضمّنت لائحة أقوى الشخصيات في العالم في مجال الإنتاج الموسيقي " Billboard's 2017 Power 100 List " التي تكشف عنها مجلة Billboard سنوياً اسم المنتج العالمي اللبناني الأصل وسيم صليبي المعروف ب "طوني سال".



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واحتل صليبي المرتبة 52 بين 100 اسم ليكون بذلك اللبناني الأول لينضم إلى هذه اللائحة وبمرتبة متقدمة. واحتل صليبي المرتبة 52 بين 100 اسم ليكون بذلك اللبناني الأول لينضم إلى هذه اللائحة وبمرتبة متقدمة.



واختصرت المجلة مسيرة صليبي المهنية بالقول إنّ انضمامه إلى إدارة أعمال مجموعة "Maverick" من أبرز خطواته المهنيّة.



بالإضافة إلى ذلك، استطاع صليبي أن يحقق إنتشارًا واسعاً للنجم " The Weeknd" بنسبة مبيعات تخطت 962 مليون دولار في الولايات المتحدة الأميركية فقط لأغنيته "Starboy".



كذلك، كان صليبي قد ضم إلى الفرقة مجموعة من الفنانين والكتاب من ضمنهم مغنيي الراب French Montana و Belly.



بالإضافة، ذكر التقرير أن شخصية صليبي المحبة للحياة وللعائلة مكنته من تحقيق النجاحات والإنجازات المتعددة. أمّا عن العمل الذي يقوم به لتهدئة أعصابه فقال صليبي إنّه يُدخّن سيجارة حشيشة عند الحاجة للتخلص من الشعور بالتوتر.



يذكر أن صليبي ولد في لبنان وانتقل للعيش في كندا عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات. تزوج من ملكة جمال الولايات المتّحدة للعام 2010 اللبنانية ريما فقيه خلال مراسم زفاف أقيمت في لبنان ولديهما إبنة تدعى ريما أيضًا.

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