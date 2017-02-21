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21 شباط 2017
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ناسا تستعدّ للإعلان عن نتائج جديدة بشأن كواكب خارج النظام الشمسي

publishing date: 21/02/2017 09:50:31
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ناسا تستعدّ للإعلان عن نتائج جديدة بشأن كواكب خارج النظام الشمسي
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا" أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً الأربعاء 22 شباط/فبراير للإعلان عن نتائج جديدة فيما يتعلق بوجود كواكب "ما وراء" النظام الشمسي للأرض.

وكانت تقارير عدة قد ذكرت في أوقاتٍ سابقة أنّ العلماء تمكّنوا من اكتشاف كواكب أخرى خارج نظام مجموعتنا الشمسيّة والتي بإمكانها أن تكون مأهولة مثل الأرض.
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وسيحضر المؤتمر الذي سيقام في مدينة نيويورك الأميركية مجموعة كبيرة من العلماء، بالإضافة إلى البثّ المباشر للمؤتمر عبر محطة تلفزيون ناسا وعبر موقعها الإلكتروني.

وسيتمكّن المشاهدون من طرح كلّ أسئلتهم عبر هاشتاغ AskNasa# على موقع التواصل الإجتماعي تويتر خلال وقت المؤتمر.
 
 
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