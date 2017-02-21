فرعية اللجان ناقشت مشروع قانون المعاملات الالكترونية

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة، ظهر اليوم، برئاسة النائب سامر سعادة وحضور النائبين بلال فرحات ووليد خوري وممثلين عن وزارات العدل والاتصالات والاقتصاد والمالية والداخلية والبلديات وشؤون التنمية الادارية ومصرف لبنان ونقابة المحامين.
وتابعت اللجنة مناقشة درس ما تبقى من مواد عالقة في مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وستكمل النقاش في جلسة لاحقة.