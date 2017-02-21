حسن خليل للـLBCI: أي ضريبة تمس بذوي الدخل المحدود لن تقرّ

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أكد وزير المال علي حسن خليل ان أي ضريبة تمس بذوي الدخل المحدود هي ضريبة مرفوضة ولن تقرّ ، مشيراً الى أن لا قرار بشأن فصل السلسلة، قائلاً:" من موقعي لن أقبل بأن تمس أية ضريبة الطبقات الفقيرة ومعيشة الناس أو ذوي الدخل المحدود."
وأوضح حسن خليل في حديث للـ LBCI أن الضرائب التي وردت بمشروع الموازنة أقرت في الهيئة العامة لمجلس النواب،وتم التصويت عليها بإجماع الكتل النيابي.
واعتبر وزير المال أنه يجب أن يتم التعاطي مع السلسلة بشكل إيجابي يسمح بمعالجة مشكلة اجتماعية طال عليها الزمن.