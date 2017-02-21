شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
غرائب وطرائف
21 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

مراهق يستفيق ليجد نفسه في جنازته!

publishing date: 21/02/2017 10:12:18
episodes
مراهق يستفيق ليجد نفسه في جنازته!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
استفاق المراهق الهندي كومار مارواد (17 عامًا) عندما كان أفراد عائلته في طريقهم إلى جنازته في قرية ماناغاندي في ولاية كارناتاكا.

وفي التفاصيل، كومار نُقل إلى المستشفى لأنه كان يعاني من عدوى انتشرت في جسمه جراء تعرضه لعضة كلب ضال تسبب له بحرارة مرتفعة.
الإعلان


وحين غادر كومار المستشفى إلى المنزل، توقّف عن التنفس وعن التحرك، الأمر الذي جعل أفراد عائلته يعتقدون بأنه فارق الحياة.

وفي اليوم المقرر لمراسم الجنازة وقبل مسافة كيلومترين من مكان الدفن، استفاق كومار وبدأ يحرك يديه ورجليه.

وتم نقله فورًا إلى المستشفى من بعدها لأن حالته كانت حرجة.
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact