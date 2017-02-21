مراهق يستفيق ليجد نفسه في جنازته!

استفاق المراهق الهندي كومار مارواد (17 عامًا) عندما كان أفراد عائلته في طريقهم إلى جنازته في قرية ماناغاندي في ولاية كارناتاكا.



وفي التفاصيل، كومار نُقل إلى المستشفى لأنه كان يعاني من عدوى انتشرت في جسمه جراء تعرضه لعضة كلب ضال تسبب له بحرارة مرتفعة.

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وحين غادر كومار المستشفى إلى المنزل، توقّف عن التنفس وعن التحرك، الأمر الذي جعل أفراد عائلته يعتقدون بأنه فارق الحياة.



وفي اليوم المقرر لمراسم الجنازة وقبل مسافة كيلومترين من مكان الدفن، استفاق كومار وبدأ يحرك يديه ورجليه.



وتم نقله فورًا إلى المستشفى من بعدها لأن حالته كانت حرجة.