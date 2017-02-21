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21 شباط 2017
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عون: ما زلت متشبثا

publishing date: 21/02/2017 10:20:45
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عون: ما زلت متشبثا
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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "المعركة السياسية اليوم هي معركة للتغيير ركنها الأساسي هو قانون الانتخاب، وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا وهو تمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلا عادلا بحيث لا يعتمد أي قانون يسحق الاقليات بين الطوائف وفي داخلها".

 
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وأبلغ عون أعضاء وفد "اللقاء الوطني" برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذين استقبلهم اليوم في قصر بعبدا أن مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 شباط لأن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل، ما يعني أن هناك فرصة لإقرار قانون انتخابي جديد، "وأنا ما زلت متشبثا بالوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن".
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