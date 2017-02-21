المضيفات يعترفن... "هذه هي أكثر التصرفات المُزعجة للركاب"

يعتقد البعض أن وظيفة مضيفات الطيران هي الأجمل في العالم لأنها تُمكّن السيدات من زيارة مختلف دول العالم والتعرف على حضاراتها.



وتضطر المضيفات أن يتعاملن مع آلاف الركاب خلال الرحلات وقد تمّ الإعلان عن التصرفات التي تتسبّب لهن بالإنزعاج بحسب موقع " The Independent " البريطاني.

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وبحسب الدراسات، توافق معظم مضيفات الطيران على أن العمل في الدرجة الإقتصادية أسهل ولا يسبب لهن الإزعاج مثل التواجد في الدرجة الأولى، لأن المسافرين على متنها لا يتطلبون بقدر المسافرين الجالسين على متن الدرجة الأولى.



وأضافت المضيفات أن من أكثر الأمور التي يكرهنها في سياق وظيفتهن هي عدم تعامل المسافرين باحترام معهن ومع أفراد الطاقم بخاصة عندما يحتاجون لطلب أمر معين.