كنعان: نرفض الستين والتمديد وحريصون على الطائف

أكد النائب ابراهيم كنعان أن الاولوية اليوم هي لمكافحة الفساد كما يطالب رئيس الجمهورية، واشار الى ان العمل جار للوصول الى موازنة اصلاحية لتصل الحقوق فعليا الى اصحابها لا وهميا، وشدد على

ان المطلوب هو موازنة شفافة وفق الإصلاحات التي طالبنا بها في لجنة المال وان يتم وضع حد لتنامي الدين.

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ولفت كنعان بعد اجتماع التكتل الاسبوعي الى ان قانون الانتخاب الحالي باعتراف كل الأطراف السياسية هو غير ميثاقي ولا يتفق مع الدستور، والتكتل حريص على الطائف بمقدار حرصه على اقرار قانون انتخاب جديد.

واذ كرر كنعان رفض قانون الستين والتمديد اعتبر ان اي انتخابات على أساس الستين هي التمديد بحد ذاته.

واضاف: "ندعو الى تحمل المسؤولية في ما يخص قانون الانتخاب وان يكون النقاش بهدف الوصول الى حل لا لتقاذف التهم وتحميل المسؤولية".