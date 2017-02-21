بالفيديو: سنابشات تكشف عن نظاراتها الجديدة

إلى جميع محبّي تطبيق سناب شات، اختراع مميّز سيطوّر طريقة استخدامكم له.

إذا أدخلت سناب شات نظاراتها الجديدة " Spectacles" الخاصة بتسجيل مقاطع فيديو لا تتعدّى مدّتها 10 ثوان، سوق الإلكترونيات في لوس انجلوس، ما جعل المئات من الأشخاص يتهاتفون لشرائها بوقت قليل.

وتُمكّن هذه النظارات مستخدميها تصوير شريط فيديو لمدّة 10 ثوانٍ يُنشر مباشرةً على تطبيق سناب شات، علمًا أنّ سعر هذه النظارات هو 129 دولار.

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وبإمكانكم اليوم شراء هذه النظارات عبر الموقع الالكتروني الخاص بسناب شات. كما أنّ الشركة ستفاجئ سكان الولايات المتّحدة بوضع آلات جديدة لبيعها اسمها "سناب بوتس" في أماكن لم تعلن عنها بعد.



إضافةً إلى ذلك، يمكن لمستعملي هذه النظارات مشاهدة ما قاموا بتصويره من خلال تحديث تطبيق سناب.

وتتميّز هذه النظارات بألوانها الملفتة، الأزرق والأصفر ما شجّع كثر على شرائها. لكنّ بالمقابل، صور النظارات ليست نقيّة بالنسبة لآلات التصوير الأخرى.