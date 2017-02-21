جارة الشيخ سعد توجه له رسالة...لكن ما قصة صورتها مع الحريري؟

كيف تخلّصت من الحازوقة بعد 8 سنوات؟
لا يستطيع الناس مقاومة كيك الشوكولاتة لأنه يحتوي على السكر وعلى الدهون معًا
شو مشكلة لوبان مع دار الفتوى؟
كاميرا وجهاز ارسال يتم تغذيتهما بالطاقة الشمسية
يجمتع المغنيان في هذا الألبوم للمرّة الأولى منذ عام 2010
رسالة إلى الشيخ سعد @saadhariri pic.twitter.com/Sfs3flrHmk
— Hana Baraket (@HanaBaraket) February 21, 2017
رسالة إلى الشيخ سعد @saadhariri pic.twitter.com/Sfs3flrHmk
@LBCI_NEWS @HanaBaraket @saadhariri هي البنت سارقة صورتي و معدلة نفسها عليها! يا ريت تتحروا الاخبار قبل ما تنشروا لانو انا مش رح اسكت قانونا
— Sara Z. Hmouda (@sara_hmouda96) February 21, 2017
@LBCI_NEWS @HanaBaraket @saadhariri هي البنت سارقة صورتي و معدلة نفسها عليها! يا ريت تتحروا الاخبار قبل ما تنشروا لانو انا مش رح اسكت قانونا