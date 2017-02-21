ألمانيا ستزيد جيشها... لماذا؟

أعلنت وزارة الدفاع ان ألمانيا ستزيد جيشها بمقدار خمسة آلاف جندي ليصل العدد الإجمالي إلى 198 ألفا بحلول 2024 في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على الأعضاء الأوروبيين بحلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق العسكري.



وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين في بيان "الجيش الألماني يواجه مطالب لم يسبق قط أن واجهها من قبل" مضيفة أن الجيش يجب أن يكون قادرا على الرد بطريقة مناسبة على التطورات في الخارج والمخاوف الأمنية.

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ومع عزوفها لعقود بعد الحرب العالمية الثانية عن المشاركة في مهام عسكرية في الخارج أصبحت ألمانيا في الأعوام القليلة الماضية أكثر نشاطا في دعم قوات دولية جرى نشرها في دول مثل أفغانستان ومالي ومحاربة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.