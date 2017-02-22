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ترامب يعفي "الأطفال" من حملته على المهاجرين

publishing date: 22/02/2017 01:37:06
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ترامب يعفي &quot;الأطفال&quot; من حملته على المهاجرين
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 أظهرت إرشادات رسمية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إخضاع المهاجرين بشكل غير قانوني جميعا تقريبا لإمكانية الترحيل لكنها ستبقي على وضع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وهم أطفال.
 
وتأتي الإرشادات التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي للأجهزة المعنية بشؤون الهجرة أمس الثلاثاء في إطار خطة أوسع لأمن الحدود وقواعد الهجرة جاءت في أوامر تنفيذية وقعها ترامب في 25 كانون الثاني.
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وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أصدر أمرا تنفيذيا في 2012 يحمي 750 ألف مهاجر أحضرهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة على نحو غير قانوني وقال ترامب إن المسألة "صعبة جدا" بالنسبة له.
 
 سفير المكسيك ​ينتقد أسلوب تعامل الرئيس ترامب مع بلاده
 
من جهة أخرى، انتقد سفير المكسيك القادم لدى الولايات المتحدة أسلوب تعامل الرئيس ترامب مع بلاده ووصفه بأنه "غير مقبول" ودعا إلى آلية هجرة تتفادى عبور المكسيكيين للولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.
 
العفو الدولية: خطاب ترامب "المسموم" يجعل العالم أكثر قتامة
 
تزامنا، أعلنت ق منظمة العفو الدولية إن خطاب ترامب "المسموم" خلال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض أدى إلى اتجاه عالمي نحو سياسة تثير الفرقة على نحو متزايد في عام 2016 مما جعل العالم مكانا "أكثر قتامة".
 
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