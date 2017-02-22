طقس مشمس...هل يستمر؟

لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط يتاثر بمرتفع جوي يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية في لبنان في الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة، ولا منخفضات ماطرة متوقعة هذا الاسبوع .
الأربعاء 22 شباط: طقس مستقر قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة.
الخميس 23 شباط: طقس مستقر مشمس عموما مع بعض السحب خصوصا على المرتفعات بعد الظهر واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة.
الجمعة 24 شباط: طقس مستقر مشمس عموما مع بعض السحب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة.
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