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طقس مشمس...هل يستمر؟

publishing date: 22/02/2017 02:32:09
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طقس مشمس...هل يستمر؟
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لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط يتاثر بمرتفع جوي يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية في لبنان في الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة، ولا منخفضات ماطرة متوقعة هذا الاسبوع .
الأربعاء 22 شباط: طقس مستقر قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة.
الخميس 23 شباط: طقس مستقر مشمس عموما مع بعض السحب خصوصا على المرتفعات بعد الظهر واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة.
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الجمعة 24 شباط: طقس مستقر مشمس عموما مع بعض السحب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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