روحاني لبري: نعلق اهمية كبيرة على دوركم لاستقرار لبنان

توج رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته لطهران ومشاركته في مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني اليوم بلقاء الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الذي اشاد بالعلاقات الايرانية ـ اللبنانية ووصفها بأنها "علاقات اخوة وصداقة". وقال مخاطبا الرئيس بري: "اننا نعلق اهمية كبيرة على دوركم لتحقيق الاستقرار في لبنان وتطوير العلاقات بين بلدينا، ولا شك في انكم عشتم اياما صعبة واليوم تحسن الوضع اكثر".

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كما عقد الرئيس بري لقاء مع رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ودار الحديث حول التعاون بين البلدين والبرلمانيين والقضية الفلسطينية. ونوه لاريجاني بحضور بري شخصياً مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان المتغيرات الآن على الساحة الدولية تفرض توحيد المقاومة. وشدد على لم الشمل بين الفلسطينيين، مشيداً بمساع الرئيس بري ودوره في هذا المجال.

وفي مجال الحديث عن القضية الفلسطينية، قال الرئيس بري: “ان الحج السياسي للمسلمين والعرب هو فلسطين، وان استنهاض الحركة العربية والاسلامية تبدأ بفلسطين”.

وشكر بري روحاني على كل الدعم الذي حصل وادى الى التطورات المفيدة للبنان ان كان بانتخاب رئيس الجمهورية او تأليف الحكومة، مشيرا الى أنه تم البحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والزراعية بين لبنان وايران.