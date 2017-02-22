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تركيا تعتقل 35 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في داعش

publishing date: 22/02/2017 03:41:45
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تركيا تعتقل 35 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في داعش
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اعلنت قناة خبر ترك التلفزيونية ان السلطات التركية اعتقلت اليوم 35 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك في مداهمات في أنحاء اسطنبول.

 
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 وأوضحت أن الشرطة قامت بمداهمات متزامنة في 41 موقعا في أرجاء المدينة وجمعت العديد من الوثائق الخاصة بالتنظيم المتشدد.

 

 ويُنحى باللائمة على التنظيم في ما لا يقل عن ستة هجمات على أهداف مدنية في تركيا على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لتفكيك ما يُعتقد أنها شبكات تابعة لها.
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